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Защитник «Барсы» Жерар Пике забрел с Шакирой в магазин и примерил маску чумного доктора
Предохранение от парней из Мадрида.
Жерар Пике после ничьей с «Атлетико» (1:1) исследовал магазины вместе с Шакирой. Защитник наткнулся на бутик с масками и поделился с подписчиками твиттера интересной находкой.
Жерар примерил маску чумного доктора, которая пришлась ему очень к лицу. В отличие от мужа, Шакира надела простенькую маску, которую дамы использовали на балах.
- Ранее сообщалось, что Пике и Шакира больше не живут вместе
- На счету Жерара 10 матчей и 1 гол за «Барселону» в сезоне-2017/18.
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