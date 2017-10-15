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Защитник «Барсы» Жерар Пике забрел с Шакирой в магазин и примерил маску чумного доктора

Пике забрел с Шакирой в магазин и примерил маску чумного доктора
Eurosport

1 час назад

Предохранение от парней из Мадрида.

Жерар Пике после ничьей с «Атлетико» (1:1) исследовал магазины вместе с Шакирой. Защитник наткнулся на бутик с масками и поделился с подписчиками твиттера интересной находкой.

Жерар примерил маску чумного доктора, которая пришлась ему очень к лицу. В отличие от мужа, Шакира надела простенькую маску, которую дамы использовали на балах.

  • Ранее сообщалось, что Пике и Шакира больше не живут вместе
  • На счету Жерара 10 матчей и 1 гол за «Барселону» в сезоне-2017/18.

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