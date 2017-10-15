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Мощнейший голасо Гонсалу Гуэдеша, которым он заработал себе камбэк в «ПСЖ»

Мощнейший голасо Гуэдеша, которым он заработал себе камбэк в «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Португальский полузащитник «Валенсии» круто положил «Бетису».

«Летучие мыши» в матче восьмого тура Ла Лиги разгромили «Бетис» – 6:3.

Второй мяч в составе гостей забил португалец Гонсало Гуэдеш, который метким дальним выстрелом положил мяч точно в ближнюю девятку.

  • Гонсалу Гуэдеш выступает в «Валенсии» на правах аренды. Игрок принадлежит «ПСЖ».
  • «Валенсия» идет второй в таблице, набрав 18 очков в восьми играх.
  • На счету «Бетиса» 13 баллов и девятая позиция.

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