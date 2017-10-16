«Бетис» с «Валенсией» за 18 минут превратили 0:4 в 3:6

В восьмом туре чемпионата Испании «Бетис» принимал «Валенсию». «Лос че» спокойно разобрались с соперником – сначала Жоффри Кондогбиа замкнул пас Даниэля Парехо, а на 45-й минуте Гонсалу Гуэдеш четко послал мяч в ворота Антонио Адана. После перерыва Родриго и Санти Мина закатили третий и четвертый гол в сетку севильского клуба и праздновали победу.

Но после 74-й минуты начался ад. Хоэль Кэмпбелл открыл счет для «Бетиса» на 79-й, еще 60 секунд спустя мяч в ворота послал Антонио Санабрия, а на 84-й Кристиан Тельо сократил разницу до минимума.

Для успокоения «Валенсия» пристрелила трепыхающегося соперника двумя голами (спасибо Дзадзе и Перейре).

В этом матче «лос че» повторили клубный рекорд – ранее 6 мячей в гостевом матче они забивали в 1950-м, 1951-м и 2004-м.

После этой победы «летучие мыши» остались на второй позиции – на балл впереди «Реала» и на 4 позади «Барселоны».

«Бетис» – девятый с 13 очками в 8 матчах.

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