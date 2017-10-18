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Жительница Калифорнии заплатила 32 тысячи евро за день с Криштиану Роналду
Покупка мечты.
Неизвестная жительница Калифорнии отдала 32 тысячи евро в благотворительный фонд Криштиану Роналду.
Взамен девушка получила набор фанатки Криша: два VIP-билета на домашний матч «Реала», возможность попасть на тренировку команды и частная фотосессия с любимчиком, сообщает Bild.
- По информации The Independent, в 2015 году Роналду признали самым активным спортсменом-филантропом.
- На счету Роналду 7 голов и 1 ассист в 9 матчах сезона-2017/18.
- По информации Forbes, больше Криштиану (94 млн евро) в Европе зарабатывает только автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.
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