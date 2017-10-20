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The Mirror: Криштиану Роналду попросил Переса купить у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда

The Mirror: Роналду попросил Переса купить Рэшфорда
Eurosport

1 час назад

Форвард «Реала» уверен, что у страйкера большое будущее.

Президент мадридцев Флорентино Перес заинтересован в приобретении форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Как утверждает The Mirror, в случае неудачи в переговорах со «шпорами» «Реал» может обратить внимание на нападающего «МЮ» Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорда посоветовал Пересу Криштиану Роналду, который уверен, что форвард манкунианцев станет звездой мирового уровня.

  • Ранее Рэшфорд неоднократно заявлял, что Роналду всегда был его кумиром.
  • Рэшфорд провел 13 матчей в сезоне-2017/18. В его активе 6 голов и 4 ассиста.

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