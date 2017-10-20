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Вратарь «Реала» Кейлор Навас пропустит матчи с «Эйбаром», «Жироной» и, возможно, «Тоттенхэмом»
Голкипер выбыл на две недели из-за травмы.
Навас получил повреждение приводящей мышцы бедра на тренировке. Официальный сайт «Реала» сообщает, что на восстановление вратарю понадобится около двух недель.
- 30-летний футболист не поможет «Реалу» в матчах Ла Лиги с «Эйбаром» (22 октября) и «Жироной» (29 октября).
- Также Навас может пропустить игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1 ноября).
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