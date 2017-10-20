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AS: «Реал» договорился о трансфере 17-летнего бразильского полузащитника Алана де Соузы

AS: «Реал» договорился о трансфере 17-летнего бразильского полузащитника Алана
Eurosport

60 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Игрок «Палмейраса» переедет в Мадрид в 2018 году.

По информации AS, Алан станет игроком мадридцев летом 2018 года. Первое время бразилец будет заявлен за вторую команду «Реала» – «Кастилью».

Финансовая сторона сделки пока неизвестна.

  • 17-летний полузащитник выступает за «Палмейрас» с 2014 года.
  • Контракт бразильца с клубом истекает летом 2019 года.
  • На счету Алана 3 гола в 16 матчах за сборную Бразилии U-17.

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