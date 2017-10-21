Getty Images

«Барселона» тратит на зарплаты игроков 84 процента бюджета

«Барселона» тратит на зарплаты игроков 84 процента бюджета
Eurosport

39 мин. назадИзменено 36 мин. назад

Это очень много.

«Барселона» тратит 83 процента бюджета на зарплаты футболистам. За прошлый сезон доход клуба составил 707 миллионов евро, а зарплатная ведомость составила 588 миллионов евро.

Как отмечает Marca, рекомендуемые затраты на зарплаты игрокам составляют до 70 процентов бюджета.

  • В сезоне-2016/17 «Барса» платила игрокам 64 процента бюджета (432 миллиона из 682).
  • «Реал» тратит на зарплаты игроков 500 миллионов евро в год.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Лайне играет как звезда, будто его зовут Патрик. «Виннипег» красиво вырвал победу у «Миннесоты»

03:27
Популярные видео
Карлссон и его дружки сделали из защитников «Нью-Джерси» малышей
 7 просмотров2 ч
Уилсон сделал удар, эм-м, нестандартным способом
9 720 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться