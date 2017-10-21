«Барселона» тратит на зарплаты игроков 84 процента бюджета

«Барселона» тратит 83 процента бюджета на зарплаты футболистам. За прошлый сезон доход клуба составил 707 миллионов евро, а зарплатная ведомость составила 588 миллионов евро.

Как отмечает Marca, рекомендуемые затраты на зарплаты игрокам составляют до 70 процентов бюджета.

В сезоне-2016/17 «Барса» платила игрокам 64 процента бюджета (432 миллиона из 682).

«Реал» тратит на зарплаты игроков 500 миллионов евро в год.

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