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«Барселона» тратит на зарплаты игроков 84 процента бюджета
Это очень много.
«Барселона» тратит 83 процента бюджета на зарплаты футболистам. За прошлый сезон доход клуба составил 707 миллионов евро, а зарплатная ведомость составила 588 миллионов евро.
Как отмечает Marca, рекомендуемые затраты на зарплаты игрокам составляют до 70 процентов бюджета.
- В сезоне-2016/17 «Барса» платила игрокам 64 процента бюджета (432 миллиона из 682).
- «Реал» тратит на зарплаты игроков 500 миллионов евро в год.
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