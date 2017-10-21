Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Меня раздражает, когда говорят плохо о моих игроках»

Ранее известный эксперт Гари Линекер раскритиковал форварда мадридцев Карима Бензема, назвав его переоцененным игроком.

«Меня это беспокоит. Конечно, бомбардир в «Реале» должен забивать по 50 или 60 мячей за сезон. Но Карим столько не забивает. Он забьет 25-30 мячей, а еще сделает 30-40 передач. Для меня это важнее.

Меня раздражает, когда говорят плохо о моих игроках. Мы не можем этого избежать, но я напоминаю, что мои футболисты – лучшие. Он почти десять лет в «Реале», и это не просто так», – цитирует Зидана Goal.com.

Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2009 года за 35 миллионов евро.

В 373 официальных матчах за мадридцев француз забил 182 мяча.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете