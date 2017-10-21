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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Меня раздражает, когда говорят плохо о моих игроках»

Зидан: «Меня раздражает, когда говорят плохо о моих игроках»
Eurosport

59 мин. назадИзменено 56 мин. назад

Француз готов порвать глотку за каждого.

Ранее известный эксперт Гари Линекер раскритиковал форварда мадридцев Карима Бензема, назвав его переоцененным игроком.

«Меня это беспокоит. Конечно, бомбардир в «Реале» должен забивать по 50 или 60 мячей за сезон. Но Карим столько не забивает. Он забьет 25-30 мячей, а еще сделает 30-40 передач. Для меня это важнее.

Меня раздражает, когда говорят плохо о моих игроках. Мы не можем этого избежать, но я напоминаю, что мои футболисты – лучшие. Он почти десять лет в «Реале», и это не просто так», – цитирует Зидана Goal.com.

  • Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2009 года за 35 миллионов евро.
  • В 373 официальных матчах за мадридцев француз забил 182 мяча.

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