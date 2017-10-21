Нападающий «Барселоны» Лионель Месси довел число голов и ассистов в Ла Лиге до 500

Лионель стал автором голевой передачи в матче девятого тура Примеры против «Малаги» (2:0).

Для аргентинца ассист стал 500-м результативным действием в национальном чемпионате: на счету Лео 360 голов и 140 передач.

В текущем сезоне Ла Лиги Месси забил 11 мячей и отдал 4 ассиста.

Всего на счету Лео 15 голов и 5 результативных передач во всех турнирах.

«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая на 4 очка «Валенсию».

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