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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси довел число голов и ассистов в Ла Лиге до 500
Аргентинец не останавливается на достигнутых рекордах.
Лионель стал автором голевой передачи в матче девятого тура Примеры против «Малаги» (2:0).
Для аргентинца ассист стал 500-м результативным действием в национальном чемпионате: на счету Лео 360 голов и 140 передач.
- В текущем сезоне Ла Лиги Месси забил 11 мячей и отдал 4 ассиста.
- Всего на счету Лео 15 голов и 5 результативных передач во всех турнирах.
- «Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая на 4 очка «Валенсию».
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