Знаменитый двойник Лионеля Месси из Ирана вживую наблюдал за игрой оригинала на «Камп Ноу»

На матче девятого тура Ла Лиги «Барселона» – «Малага» (2:0) присутствовали сразу два Лионеля Месси.

Один нагибал защиту «медуз» на поле, второй, внешне неотличимый, сидел на трибунах «Камп Ноу» и фоткался с болельщиками.

Двойника Месси зовут Реза Парастеш. Он стал известен в начале 2017 года, когда по настоянию отца отправил свое фото на один из местных спортивных сайтов. В мае Реза был задержан полицией, поскольку из-за обилия желающих сфотографироваться с ним на автомобильной дороге образовался трафик.

Месси не забил «Малаге», но отдал голевую передачу на Андреса Иньесту.

Лео набрал 500 очко по системе гол+пас в матчах за «Барсу» в Ла Лиге.

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