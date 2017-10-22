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Луис Суарес из «Барселоны», дорогой, как же можно было так промазать?
Нападающие из ФНЛ заливаются от удовольствия.
«Барса» собиралась разгромить «Малагу» в девятом туре Примеры. Серхи Роберто устремился к чужим воротам делать третий гол и идеально выложил мяч Суаресу.
Но уругвайцу, видимо, очень нравятся «анчоусы». Ну, или «медузы».
- «Барселона» победила со счетом 2:0 и лидирует в Ла Лиге.
- На счету Луиса 3 гола в чемпионате Испании-2017/18.
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