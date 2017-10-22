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Луис Суарес из «Барселоны», дорогой, как же можно было так промазать?

Суарес, дорогой, как же можно было так промазать?
Eurosport

53 мин. назад

Нападающие из ФНЛ заливаются от удовольствия.

«Барса» собиралась разгромить «Малагу» в девятом туре Примеры. Серхи Роберто устремился к чужим воротам делать третий гол и идеально выложил мяч Суаресу.

Но уругвайцу, видимо, очень нравятся «анчоусы». Ну, или «медузы».

  • «Барселона» победила со счетом 2:0 и лидирует в Ла Лиге.
  • На счету Луиса 3 гола в чемпионате Испании-2017/18.

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