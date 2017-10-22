Луис Суарес из «Барселоны», дорогой, как же можно было так промазать?

«Барса» собиралась разгромить «Малагу» в девятом туре Примеры. Серхи Роберто устремился к чужим воротам делать третий гол и идеально выложил мяч Суаресу.

Но уругвайцу, видимо, очень нравятся «анчоусы». Ну, или «медузы».

«Барселона» победила со счетом 2:0 и лидирует в Ла Лиге.

На счету Луиса 3 гола в чемпионате Испании-2017/18.

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