Харри сон. Почему «Реал» точно купит лидера «Тоттенхэма» Кейна

На 82-й минуте матча с «Эйбаром» Карим Бензема выдал два касания, после которых окончательно стало ясно, за что его так долго держат в «Реале». Сначала француз гениально скинул мяч пяткой на Эрнандеса, а через пару секунд вырезал ассист на свободного Марсело – роскошный перформанс закончился третьим голом в ворота гостей.

В этой ультразвуковой атаке Карим продемонстрировал: он идеально попадает в мадридский ритм, несмотря на то, что давно перестал быть страйкером.

Про номинальное амплуа Бензема вспоминают только в двух случаях: когда нападающий смывает в канализацию очередной моментище и когда травмируется Роналду – при таком раскладе «Реал» остается без надежного бомбардира. Естественно, мадридские фанаты тут же ворчат на Переса и требуют поскорее подписать топ-форварда.

Трансферной франшизе под рабочим названием «Замена для Бензема» уже пять лет. За это время в Мадрид должны были переехать Кавани, Агуэро, Фалькао и еще полдюжины элитных снайперов, но у всех находились какие-то критические минусы.

Последние кандидаты – Мбаппе (отец выбрал Париж), Левандовский («Бавария» сразу включила режим золотой клетки) и Обамеянг (его слил лично Зидан). Но на самом деле, у всех срывов была одна глобальная причина – Криштиану Роналду и его эгоизм. Все знают, кто должен заколотить за «Реал» больше всех. И все в курсе, как жестко португалец ненавидит прямых конкурентов.

До 2017 года такой подход вполне прокатывал: Криш вонзал хет-трики, остальные мадридисты трудились пажами. Правда, иногда в твиттере Opta мелькала статистика, которая доказывала, что без Роналду «Реал» набирает больше очков, чем с ним, но старт сезона-2017/18 продемонстрировал: эта теория слабо работает на дистанции. Когда португальца дисквалифицировали, чемпионы заметно отстали от «Барсы» – опять же, в ростере «бланкос» элементарно не нашлось человека, способного штамповать голы на уровне КриРо.

Этот сезон еще можно дотянуть без экстра-форварда, но в следующем году крайне наивно рассчитывать на 33-летнего Криша. Уже ясно, что от природы он не Златан, и ему все чаще нужен отдых.

1 гол в Примере за 450 минут – закономерность, а не случайность. Такая унылая серия случилась у Роналду и , а с годами их будет все больше. Надо признать, что сегодняшний лидер «бланкос» – самовлюбленный и самонадеянный парень, который генерирует 6,6 удара за 90 минут с сомнительной точностью (3,6 – мимо ворот).

Второй аргумент в пользу долгожданной покупки нападающего для основы – внезапно затянувшаяся экономия Переса. Легендарный шопоголик не взрывал рынок со времен Хамеса – легко представить, как он соскучился по грандиозным сделкам. Сейчас все указывает на то, что Фло наконец-то нашел органичного героя для «Бернабеу»: летом лучший нападающий АПЛ Харри Кейн с огромной вероятностью окажется в «Реале».

Во-первых, им синхронно восхищаются и Перес, и Зидан, назвавший британца совершенным футболистом. Учитывая, что в «Реале» установилась грамотная иерархия (никаких покупок в обход коуча), фактор Зинедина играет гигантскую роль: есть история о том, как весной француз потребовал свернуть поиски вратаря, чтобы не бесить Наваса. Золотой дубль показал, что Зидан был прав – теперь Фло доверяет его мнению еще сильнее. С другой стороны, имеется и обратный пример: Зизу просил у Переса Азара, а тот замялся и даже не запустил диалог с «Челси». С Кейном все будет иначе: главные люди «Реала» сфокусировались именно на этом персонаже.

Во-вторых, Харри сделал очень грамотный шаг, заявив на днях, что хочет провести в «Тоттенхэме» всю карьеру. В искренность таких слов верят только подписчики футбольных пабликов (средний возраст – 13 лет): в современном футболе фраза Кейна означает лишь то, что он покинет «шпоры» исключительно за астрономические деньги. Форвард набивает себе цену, поступая, как порядочный мужчина. «Реал» в состоянии заплатить столько, чтобы и без того несчастные фанаты лондонцев не чувствовали себя преданными и обделенными.

В-третьих, у Переса еще со времен Модрича и Бэйла установились деловые отношения с подлейшим Дэниелом Леви. Обычно босс «Спёрс» долго торгуется, сливается, выключает телефоны и вообще нарушает всю этику переговоров, но Флорентино оперативно выбил из Леви финальную цену Кейна – 222 млн евро, как у Неймара.

В-четвертых, в распоряжении «Реала» томится пассивный актив – Гарет Бэйл. Он постоянно сломан, его уже не продать за 100 млн евро, но его зарплата перегружает и бухгалтерскую ведомость, и список проблем Зидана: когда валлиец здоров, французский тренер почти всегда выпускает его на поле.

Самый красивый вариант – провернуть с Бэйлом то же самое, что летом 2017-го исполнили «МЮ», «Эвертон» и Руни. В Лондон отправятся Гарет (там ему всегда рады) и деньги (этому тоже), а в Мадрид – Кейн. Параллельно Почеттино мечтает о Майорале, которого тоже можно включить в сделку, чтобы сбить космическую цену. «Мы не будем платить 200 млн за одного игрока», – не зря же Перес это обещал.

Если все сложится оптимально, то «Мадрид» подпишет универсального 25-летнего страйкера без хронических травм, а «Тоттенхэм» выклянчит гигантский мешок с кэшем и парочкой футболистов, которые сведут к минимуму ущерб от ухода Кейна. Самое главное, что «шпорам» не придется продавать ни Алли, ни Эриксена: после транша от «Реала» Леви сможет уехать на Багамы и блокировать все запросы по фронтменам полузащиты.

Но больше всех от этой сделки выиграет сам Кейн. Он наконец окажется в клубе, где не нужно каждый год повторять «Мы готовы бороться за трофеи», понимая, что опять ничего не выйдет.

В Мадриде просто не борются за кубки – там их забирают, ставят на полку и сразу идут за новыми.

«Реал» купит Кейна? Опрос 108 голосов Да, у Флоро уже все на мази Нет, Городницкий – фантаст Городницкий – фантаст, но Кейна «Реал» купит

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