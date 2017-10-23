Getty Images
Форвард «Реала» Криштиану Роналду стал игроком года по версии ФИФА
Португалец опередил Неймара и Лионеля Месси.
Вручение премии The Best лучшему футболисту 2017 года по версии ФИФА прошло в понедельник в Лондоне.
Роналду стал лауреатом награды во второй раз подряд, опередив по итогам голосования форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «ПСЖ» Неймара.
- В сезоне-2016/17 Роналду выиграл ЛЧ, Примеру и Клубный ЧМ.
- ФИФА второй год подряд определяет лауреатов футбольного года отдельно от еженедельника France Football, который традиционно вручает «Золотой мяч». 6 лет ФИФА награждал лауреатов совместно с французским изданием, но с 2016 года награды вновь вручаются по отдельности.
- В голосании принимали участие капитаны и тренеры национальных сборных, а также журналисты и болельщики.
- Тройку номинантов на звание лучшего футболиста мира отобрала специальная комиссия звезд мирового футбола, в которую вошли Кафу, Энцо Франческоли, Диего Марадона, Карлес Пуйоль, Карлос Вальдеррама и Эдвин ван дер Сар.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте