Криштиану Роналду: «Эпоха Роналду и Месси еще не закончилась, она только начинается»

Португалец высказался о соперничестве с Лионелем Месси после вручения награды лучшему игроку мира по версии ФИФА.

«Я не соперничаю с Месси. Мы с ним из одной эпохи. Он становился лучшим пять раз, я – тоже. Я абсолютно спокоен. Посмотрим, что будет завтра. А сейчас я хочу насладиться этим прекрасным моментом жизни, поскольку никто не знает, что будет после.

Эпоха Роналду и Месси еще не закончилась, она только начинается», – заключил Криштиану Goal.

Роналду стал обладателем приза второй год подряд.

В сезоне-2016/17 Роналду выиграл ЛЧ, Примеру и Клубный ЧМ.

ФИФА второй год подряд определяет лауреатов футбольного года отдельно от еженедельника France Football, который традиционно вручает «Золотой мяч». 6 лет ФИФА награждал лауреатов совместно с французским изданием, но с 2016 года награды вновь вручаются по отдельности.

В голосании принимали участие капитаны и тренеры национальных сборных, а также журналисты и болельщики.

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