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«Судья, меня называют педиком». Тренер «Малаги» потребовал остановить матч из-за фанатов «Барсы»
Мичел нашел вескую причину не доигрывать встречу.
Главный тренер «Малаги» Мичел просил арбитра остановить встречу девятого тура Ла Лиги против «Барсы» из-за гомофобных выкриков фанатов «сине-гранатовых».
«Судья, остановите игру. Меня называют педиком», – крикнул Мичел в одном из эпизодов, но не вызвал никакой реакции у главного арбитра встречи Пабло Гонсалеса Фуэртеса.
- Матч завершился победой «Барселоны» – 2:0.
- Мичел руководит «Малагой» с марта 2017 года.
- Большую часть карьеры специалист провел, выступая за «Реал» (с 1982 по 1996 год).
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