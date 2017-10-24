Getty Images

«Судья, меня называют педиком». Тренер «Малаги» потребовал остановить матч из-за фанатов «Барсы»

«Судья, меня называют педиком». Тренер «Малаги» потребовал остановить матч из-за фанатов «Барсы»
Eurosport

1 час назад

Мичел нашел вескую причину не доигрывать встречу.

Главный тренер «Малаги» Мичел просил арбитра остановить встречу девятого тура Ла Лиги против «Барсы» из-за гомофобных выкриков фанатов «сине-гранатовых».

«Судья, остановите игру. Меня называют педиком», – крикнул Мичел в одном из эпизодов, но не вызвал никакой реакции у главного арбитра встречи Пабло Гонсалеса Фуэртеса.

  • Матч завершился победой «Барселоны» – 2:0.
  • Мичел руководит «Малагой» с марта 2017 года.
  • Большую часть карьеры специалист провел, выступая за «Реал» (с 1982 по 1996 год).

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Лундквист сошел с ума, отравился или его подменили инопланетяне. В матче с «Шаркс» он был очень плох

03:29
Популярные видео
О пользе видеоповторов: Демпси всадил сопернику с локтя и чуть было не избежал красной карточки
6 814 просмотров23 ч
132-очковый тотал клиренс Ронни в чемпионском фрейме English Open
4 782 просмотровВчера в 12:45
А еще вам может понравиться