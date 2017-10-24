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«Реал» испугался проблем в Каталонии и поедет на матч с «Жироной» на автобусе без клубной символики
А то мало ли чего.
Руководство «Реала» приняло меры предосторожности перед поездкой в каталонскую Жирону на матч десятого тура Ла Лиги.
Клуб нанял специальный автобус без опознавательных знаков в надежде избежать неприятностей по пути на игру.
«Реал» не впервые предпринимает подобные меры. В сентябре 2015 года мадридский клуб нанял специальный автобус перед поездкой в гости к «Эспаньолу», а спустя семь месяцев повторил этот шаг перед выездным Класико.
- Матч «Жирона» – «Реал» пройдет 29 октября.
- В сентябре-октябре в Каталонии прошли массовые беспорядки. 1 октября местные власти провели референдум о независимости от Испании, но его результаты не были приняты Мадридом.
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