Eurosport
Величественное фото Криштиану Роналду на троне, которое скоро появится на всех аватарках глоров
Португалия – республика, но у нее есть король.
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в инстаграм фото с зашкаливающим уровнем пафоса: футболист позирует на королевском троне с призом лучшему игроку года по версии ФИФА.
В подписи к фото португалец скромно ограничился цифрой: «1».
- 23 октября Роналду в пятый раз был признан игроком года по версии ФИФА. Португалец сравнялся с рекордсменом Лионелем Месси.
- Криштиану забил 7 мячей в 10 официальных матчах сезона-2017/18.
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