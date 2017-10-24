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Величественное фото Криштиану Роналду на троне, которое скоро появится на всех аватарках глоров

Величественное фото Криша на троне, которое скоро появится на всех аватарках глоров
Eurosport

8 мин. назад

Португалия – республика, но у нее есть король.

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в инстаграм фото с зашкаливающим уровнем пафоса: футболист позирует на королевском троне с призом лучшему игроку года по версии ФИФА.

В подписи к фото португалец скромно ограничился цифрой: «1».

  • 23 октября Роналду в пятый раз был признан игроком года по версии ФИФА. Португалец сравнялся с рекордсменом Лионелем Месси.
  • Криштиану забил 7 мячей в 10 официальных матчах сезона-2017/18.

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