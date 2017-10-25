«Поздравляю с титулом, который вы завоевали с моими игроками». Что Леви пишет Пересу после побед

Флорентино Перес рассказал о взаимоотношениях с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви.

«Каждый раз, когда мы выигрываем трофей, Леви шлет мне одно и то же сообщение: «Поздравляю с титулом, который вы завоевали с моими игроками» – рассказал Перес.

В «Реале» играют 2 экс-футболиста «Тоттенхэма» – Лука Модрич и Гарет Бэйл.

В 2017-м мадридцы выиграли чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Клубный ЧМ.

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