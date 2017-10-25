Getty Images

«Поздравляю с титулом, который вы завоевали с моими игроками». Что Леви пишет Пересу после побед

«Поздравляю с титулом, который вы завоевали с моими игроками». Что Леви пишет Пересу после побед
Eurosport

53 мин. назадИзменено 38 мин. назад

Президент «Тоттенхэма» любит потроллить.

Флорентино Перес рассказал о взаимоотношениях с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви.

«Каждый раз, когда мы выигрываем трофей, Леви шлет мне одно и то же сообщение: «Поздравляю с титулом, который вы завоевали с моими игроками» – рассказал Перес.

  • В «Реале» играют 2 экс-футболиста «Тоттенхэма» – Лука Модрич и Гарет Бэйл.
  • В 2017-м мадридцы выиграли чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Клубный ЧМ.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Игрок «Питтсбурга» снес сопернику шлем парочкой ударов и, похоже, победил в драке

03:33
Популярные видео
«Нэшвилл» спокойненько вел в две шайбы за 9 минут до конца, но все профукал
 245 просмотров4 ч
Все самое интересное из матча «Лос-Анджелес» – «Торонто». Даже привоз Зайцева
 335 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться