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«Поздравляю с титулом, который вы завоевали с моими игроками». Что Леви пишет Пересу после побед
Президент «Тоттенхэма» любит потроллить.
Флорентино Перес рассказал о взаимоотношениях с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви.
«Каждый раз, когда мы выигрываем трофей, Леви шлет мне одно и то же сообщение: «Поздравляю с титулом, который вы завоевали с моими игроками» – рассказал Перес.
- В «Реале» играют 2 экс-футболиста «Тоттенхэма» – Лука Модрич и Гарет Бэйл.
- В 2017-м мадридцы выиграли чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Клубный ЧМ.
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