Коуч «Реала» Зинедин Зидан: «Кто лучше, Зизу-игрок или Зизу-тренер? Игрок»

Главный тренер «Реала», получивший приз лучшему тренеру года от ФИФА, рассказал об отношении к награде.

«Кто лучше, Зизу-игрок или Зизу-тренер? Хороший вопрос. Игрок. Но точно не знаю, кто лучше, потому что в футбол я играл до 35 лет, а тренирую всего 18 месяцев. Есть большая разница.

Не знаю, кто лучший тренер мира. Но могу сказать, что принимаю награду ФИФА. С «Реалом» была проделана серьезная работа, мы многое выиграли, так что не буду говорить, что не заслужил этот приз.

Но если вы спросите меня, то я не скажу, что я лучший тренер в мире. Есть специалисты посильнее. Если через 10 лет продолжу работать тренером, тогда посмотрим», – цитирует Зидана Marca.

Зидан стал первым в истории футбола, кто выиграл «Золотой мяч» в качестве игрока, а затем был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

Француз получил награду на церемонии, которая состоялась в понедельник в Лондоне.

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