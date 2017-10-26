Getty Images

Янник Карраско: «Фанаты «Реала» – туристы, в отличие от болельщиков «Атлетико»

Карраско: «Фанаты «Реала» – туристы, в отличие от болельщиков «Атлетико»
Eurosport

1 час назад

Бельгиец усомнился в крутости поддержки конкурента.

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско поделился мнением о фанатах команды.

«Болельщики «Атлетико» – лучшие в Испании. Наш стадион не похож на другие, как, например, у «Реала», где большинство болельщиков – туристы, которые приходят на игру, как будто сидят дома.

Наши фанаты приезжают из рабочих районов, все они страстные и живут клубом. Атмосфера на новом стадионе невероятная. У него пока нет души «Висенте Кальдерона», но это произойдет», – заявил Карраско Football Espana.

  • Карраско выступает за «Атлетико» с 2015 года.
  • На счету 24-летнего полузащитника 3 гола и 3 ассиста в сезоне-2017/18.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Крутейший штрафной в девятину и еще 4 банки в ворота бедного «Сан-Хосе»

02:41
Популярные видео
«Чикаго» и «Ред Буллз» пробили по 11 раз: кто-то забил 4, а кто-то – вообще ничего
 790 просмотров8 ч
Игрок «Питтсбурга» снес сопернику шлем парочкой ударов и, похоже, победил в драке
5 217 просмотровВчера в 10:16
А еще вам может понравиться