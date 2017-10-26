Янник Карраско: «Фанаты «Реала» – туристы, в отличие от болельщиков «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско поделился мнением о фанатах команды.

«Болельщики «Атлетико» – лучшие в Испании. Наш стадион не похож на другие, как, например, у «Реала», где большинство болельщиков – туристы, которые приходят на игру, как будто сидят дома.

Наши фанаты приезжают из рабочих районов, все они страстные и живут клубом. Атмосфера на новом стадионе невероятная. У него пока нет души «Висенте Кальдерона», но это произойдет», – заявил Карраско Football Espana.

Карраско выступает за «Атлетико» с 2015 года.

На счету 24-летнего полузащитника 3 гола и 3 ассиста в сезоне-2017/18.

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