Football Espana: Эрнесте Вальверде просит двух новых защитников у руководства «Барселоны»

«Барселона» нуждается в двух новых центральных защитниках летом 2018 года. Об укреплении обороны руководство попросил лично Эрнесто Вальверде.

По инфомарции Football Espana, главная цель каталонцев – Йерри Мина из «Палмейраса», который может перейти в «Барсу» уже зимой. Еще три кандидата – 20-летний Муктар Диакаби из «Лиона», 18-летний Дан-Аксель Загаду из «Боруссии» и Калиду Кулибали из «Наполи» (26 лет).

«Барселона» нуждается в новых игроках, потому что летом клуб могут покинуть Томас Вермален и Хавьер Маскерано, сообщает источник.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании.

После девяти туров каталонцы выиграли все матчи, лишь раз сыграв вничью.

Эрнесто Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года после ухода Луиса Энрике.

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