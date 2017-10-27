Mundo Deportivo: «Барселона» контактировала с агентом форварда «Атлетико» Антуана Гризманна

Представители каталонского клуба уже контактировали с агентом Гризманна.

Как утверждает Mundo Deportivo, на приобретении игрока настаивает главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Вальверде хотел приобрести Гризманна в летнее трансферное окно, но президент клуба Хосеп Мария Бартомеу посчитал сумму в 200 миллионов евро за трансфер завышенной.

По окончании сезона-2017/18 сумма отступных за нападающего понизится до 100 миллионов евро.

Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.

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