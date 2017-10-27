Eurosport
Marca: матч «Жирона» – «Реал» могут перенести из-за возможного объявления независимости Каталонии
Королевская испанская футбольная федерация рассматривает вариант с переносом игры на более поздний срок.
На переносе матча может настоять полиция в случае, если парламент Каталонии завершит голосование по декларации независимости региона и объявит о ней.
В этом случае игра может быть отменена и перенесена на более поздний срок по соображениям безопасности, так как основные силы полиции будут задействованы на улицах каталонских городов, сообщает Marca.
- Игра «Жирона» – «Реал» должна пройти на поле каталонской команды в воскресенье, 29 октября.
- Ранее сообщалось, что мадридцы отправятся на матч не на клубном автобусе, а на арендованном транспорте без символики «Реала» из соображений безопасности.
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