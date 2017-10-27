Гендиректор «Реала»: «Мы не планируем подписывать игроков этой зимой»

Генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес заявил, что мадридцы не будут выходить на рынок в ближайшее трансферное окно.

«Мы не думаем о подписании игроков этой зимой. Вообще-то это вопрос к главному тренеру, но намерений делать трансферы в январе у нас нет», – цитирует Санчеса Managing Madrid.

Ранее AS сообщил, что «Реал» начал переговоры с «Баварией» по поводу трансфера Роберта Левандовского.

Мадридцы занимают третье место в таблице Примеры, отставая от «Валенсии» на одно очко и от «Барселоны» на пять баллов.

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