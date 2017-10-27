Криштиану Роналду назвал имя будущей дочки в прямом эфире инстаграма

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес назвали имя дочки, которая появится на свет в ближайшие месяцы.

Криш промолвился во время прямого эфира в инстаграме: девочку назовут Аланой Мартиной.

Алана Мартина станет четвертым ребенком Криштиану.

У Роналду два мальчика и девочка от суррогатной матери.

Старший сын Роналду Криштианинью занимается в детской академии «Реала».

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