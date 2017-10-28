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Sport.es: Хавьер Маскерано покинет «Барселону» ради другой лиги

Sport.es: Маскерано покинет «Барселону» ради другой лиги
Eurosport

42 мин. назад

Аргентинец хочет в MLS.

Полузащитник Хавьер Маскерано покинет «Барселону» по окончании сезона-2017/18. О своем решении 33-летний футболист уже уведомил президента «сине-гранатовых» Жозепа Марию Бартомеу.

Летом 2018 года Маскерано намерен пересечь Атлантику и продолжить карьеру в MLS. С конкретным клубом аргентинец пока не определился. Варианты с Китаем или Катаром Хавьера не интересуют, передает Sport.es.

  • Маскерано перешел в «Барселону» в 2010 году, провел 329 матчей и забил 1 мяч.
  • В составе «сине-гранатовых» аргентинец выиграл 4 Ла Лиги, 4 Кубка Испании, 2 Суперкубка страны, 2 Лиги чемпионов и 2 Клубных чемпионата мира.
  • Ранее Маскерано объявил о намерении завершить карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018. На его счету 139 матчей и 3 гола за национальную команду.

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