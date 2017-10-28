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Лионель Месси запорол роскошную атаку «Барселоны», промазав по пустым воротам с метра
Один из самых необъяснимых промахов в карьере аргентинца.
Эпизод случился на 21-й минуте матча каталонцев с «Атлетиком».
Игроки «Барселоны» в несколько передач вывели Месси один на один с вратарем, которого аргентинец обыграл, но умудрился промазать по воротам, попав в штангу.
- Лионель исправился на 36-й минуте, открыв счет в матче.
- На 90-й минуте Паулиньо забил второй мяч, установив окончательный счет.
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