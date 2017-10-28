Getty Images

Лионель Месси запорол роскошную атаку «Барселоны», промазав по пустым воротам с метра

Месси запорол роскошную атаку «Барселоны», промазав по пустым воротам с метра
Eurosport

21 мин. назадИзменено 18 мин. назад

Один из самых необъяснимых промахов в карьере аргентинца.

Эпизод случился на 21-й минуте матча каталонцев с «Атлетиком».

Игроки «Барселоны» в несколько передач вывели Месси один на один с вратарем, которого аргентинец обыграл, но умудрился промазать по воротам, попав в штангу.

  • Лионель исправился на 36-й минуте, открыв счет в матче.
  • На 90-й минуте Паулиньо забил второй мяч, установив окончательный счет.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Хайлайты матча, в котором Англия закидала Испанию 5 голами и стала чемпионом мира U-17

02:10
Популярные видео
«Нью-Джерси» и «Оттава» обменялись 4 шайбами. И тогда все решил дьяволський буллит Братта
 478 просмотров4 ч
Анисимов забил рикошетом от перекладины и спины Ринне, но «Чикаго» все равно уступил «Нэшвиллу»
 255 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться