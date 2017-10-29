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2 изящных гола, которые «Барселона» забила в Класико, но не с «Реалом»

2 изящных гола, которые «Барселона» забила в Класико, но не с «Реалом»
Eurosport

1 час назад

Каталонцы одержали гостевую победу над «Атлетиком».

Счет в матче открыл Лионель Месси на 33-й минуте. Жорди Альба достал мяч после передачи на ход возле самой лицевой и отпасовал в штрафную, где Лионель в касание переправил мяч в ворота.

Счет 1:0 в пользу каталонцев держался до компенсированного времени второго тайма. «Атлетик» пропустил контратаку 3 в 2, которую завершил Паулиньо.

  • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 28 очками в 10 матчах.
  • «Атлетик» идет 11-м с 11 баллами.
  • Класико в Испании называют матчи с участием «Реала», «Барселоны» и «Атлетика». Три этих команды ни разу не вылетали из Примеры.

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