2 изящных гола, которые «Барселона» забила в Класико, но не с «Реалом»

Счет в матче открыл Лионель Месси на 33-й минуте. Жорди Альба достал мяч после передачи на ход возле самой лицевой и отпасовал в штрафную, где Лионель в касание переправил мяч в ворота.

Счет 1:0 в пользу каталонцев держался до компенсированного времени второго тайма. «Атлетик» пропустил контратаку 3 в 2, которую завершил Паулиньо.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 28 очками в 10 матчах.

«Атлетик» идет 11-м с 11 баллами.

Класико в Испании называют матчи с участием «Реала», «Барселоны» и «Атлетика». Три этих команды ни разу не вылетали из Примеры.

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