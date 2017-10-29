Баски, боль. «Барселона» выиграла в день независимости

«Атлетик» и «Барселона» провели неделю перед Класико примерно в одинаковом режиме – основные игроки восстанавливались и не отвлекались на дурацкие матчи с командами третьей лиги, для вылета которых не хватает одного поражения. В старте каталонцев, например, вышел лишь один футболист, игравший с «Мурсией», и это был Андре Гомиш. Выбор у Эрнесто Вальверде в середине был не очень большим, поэтому в вилке Гомиш/Денис Суарес в старте оказался португалец.

В начале игры команды тяжело волочили ноги, будто провели изматывающие 90 минут на неделе. Мяч застревал в середине поля, а мысль двигалась в головах полузащитников так медленно, что можно было услышать фразу «Застрелите меня» на трех языках – баскском, каталанском и испанском. В день независимости Каталонии от Мадрида на стадионе «Сан-Мамес» ждали каких-то акций или провокаций, но лучше бы они были в средней линии «Барсы».

«Атлетик» воспользовался недосыпом гостей и примерно за 10 минут создал все свои моменты в первом тайме – это и проход Леку, и штрафной Итурраспе с Уильямсом, и выход Адуриса к воротам. Что-то подчищал Тер Штеген, что-то баски просто не реализовали, но было неясно, сколько от этих опасных эпизодов действительно ажурность «Бильбао», а сколько банальной несобранности «Барселоны». Каждый из моментов у ворот Марка-Андре был следствием чей-то индивидуальной ошибки, но ни один из фейлов не случился бы без активности хозяев.

Штанга Месси с метра, дальний удар Ракитича и промах Суареса с правого края штрафной кричали тренеру «Атлетика» Сиганде, что каталонцы включились и запустили прессинг. У сине-гранатовых не было каких-то закономерностей в ошибках на своей половине, но моменты на чужой они точно создавали благодаря системе. Баски с трудом переходили среднюю линию, полузащита гранда четко отделяла центр «Бильбао» от остальной команды. Непросто так лучшими игроками тайма в атаке «Атлетика» были Уильямс и Кордоба – каталонцы банально не мешали им, зато те же Гарсия с Адурисом почти не дышали до перерыва.

Во второй половине Эрнесто Вальверде вспомнил про четыре чудесных года в Стране Басков. Ничем другим мощь хозяев после перерыва не объяснить – вряд ли тренер верил в то, что «Бильбао» не забьет за 45 минут. Но баски полетели вперед и затерроризировали фланг Серхи Роберто – туда врывался Иньиго Кордоба и постоянно сваливались Иньяки Уильямс с Раулем Гарсией. Молодой универсал «Барсы» относительно сдерживал натиск, но все равно, если бы мог, выложил на газоне слово «Помогите». Совсем тяжело стало с выходом свежего Беньята, а подмога в лице Семеду (по-другому замену Гомиша не понять) пришла к нему лишь к финалу матча.

«Барселона» натурально встала и почти не выходила в атаку весь второй тайм. Символично, что в этот день 44 года назад за «блауграну» дебютировал Йохан Кройф, который максимально лоббировал приход тренера Вальверде в первую команду. Не очень понятно, нравится ли болельщикам, когда центральный защитник хватает желтую карточку за затяжку времени на 80-й минуте в игре с 11-й командой Примеры. Принципы Кройфа, вокруг которых он строил привычную «Барселону» и которые так оберегал всю жизнь, спрятались до более подходящих матчей. С «Атлетиком» каталонцы больше мучились и пускали момент за моментом.

Если смотреть в статистику, то сине-гранатовые не уступили ни по ударам (17:17), ни по выстрелам в створ (5:5), но шансы «Бильбао» после перерыва смотрелись ярче и выпуклее опасных эпизодов у других ворот. Баски навалились всей автономной областью на Тер Штегена, но и Адурис не успел к классному забросу Кордобы на дальнюю штангу, и Гарсия на угловом пробил в перекладину.

«Я не делал много замен, потому что нужно было обороняться на стандартах, и игроки, которые были на поле, хороши в этом», – объяснил тренерскую пассивность Вальверде. Коучам «Барселоны» действительно везет, ведь в матчах с вязкими соперниками всегда есть Лео Месси, который забьет, поколотит штангу и сделает важный предголевой пас.

«Атлетик» (Бильбао) – «Барселона» – 0:2

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