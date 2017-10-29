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Агент Неймара: «После отделения Каталония превратится в Люксембург, а «Барселона» умрет»
Возможно, Вагнер Рибейро – родственник Ванги.
Агент экс-нападающего «Барселона» Неймара Вагнер Рибейро расписал будущее Каталонии в случае получения независимости:
«Каталония превратится в Люксембург после отделения. А футбольный клуб «Барселона» умрет», – предрек Рибейро в твиттере.
- 27 октября парламент Каталонии объявил о независимости и на следующий день был распущен правительством Испании.
- В августе клиент Рибейро Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро.
- Ранее сообщалось, что в случае отделения Каталонии «Барселона» может быть включена в АПЛ.
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