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Агент Неймара: «После отделения Каталония превратится в Люксембург, а «Барселона» умрет»

Агент Неймара: «После отделения Каталония превратится в Люксембург, а «Барселона» умрет»
Eurosport

16 мин. назад

Возможно, Вагнер Рибейро – родственник Ванги.

Агент экс-нападающего «Барселона» Неймара Вагнер Рибейро расписал будущее Каталонии в случае получения независимости:

«Каталония превратится в Люксембург после отделения. А футбольный клуб «Барселона» умрет», – предрек Рибейро в твиттере.

  • 27 октября парламент Каталонии объявил о независимости и на следующий день был распущен правительством Испании.
  • В августе клиент Рибейро Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро.
  • Ранее сообщалось, что в случае отделения Каталонии «Барселона» может быть включена в АПЛ.

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