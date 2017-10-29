Полузащитник «Реала» Иско унизил родного сына, прокинув ему мяч между ног

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско опубликовал в инстаграме видео, как он играет с сыном Франсиско.

Профессиональный футболист не пощадил малыша и по ходу действия прокинул здоровенный мяч ребенку между ног.

В сезоне-2017/18 Иско провел 14 официальных матчей за «Реал», забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

В сентябре 25-летний испанец продлил контракт до 2022 года.

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