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Полузащитник «Реала» Иско унизил родного сына, прокинув ему мяч между ног

Иско унизил родного сына, прокинув ему мяч между ног
Eurosport

1 час назад

Куда смотрят органы опеки?

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско опубликовал в инстаграме видео, как он играет с сыном Франсиско.

Профессиональный футболист не пощадил малыша и по ходу действия прокинул здоровенный мяч ребенку между ног.

  • В сезоне-2017/18 Иско провел 14 официальных матчей за «Реал», забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.
  • В сентябре 25-летний испанец продлил контракт до 2022 года.

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