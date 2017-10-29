Getty Images
Полузащитник «Реала» Иско унизил родного сына, прокинув ему мяч между ног
Куда смотрят органы опеки?
Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско опубликовал в инстаграме видео, как он играет с сыном Франсиско.
Профессиональный футболист не пощадил малыша и по ходу действия прокинул здоровенный мяч ребенку между ног.
- В сезоне-2017/18 Иско провел 14 официальных матчей за «Реал», забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.
- В сентябре 25-летний испанец продлил контракт до 2022 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте