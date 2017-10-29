«Он забил больше Роналду». Паулиньо – лучший летний трансфер «Барсы»

Когда Паулиньо переходил в «Барселону», информационный фон вокруг «Камп Ноу» был чернее, чем плащ главного супергероя «Утиных историй». Как раз в то время каталонцы потеряли Неймара, но вместо того, чтобы моментально купить замену, проваливали переговоры со звездами и нелепо оправдывались перед фанатами.

Трансфер Пау добил непослушную толпу: люди справедливо решили, что 40 миллионов за 29-летнего полузащитника из чемпионата Китая – натуральный финансовый экстремизм. На презентацию явились всего две тысячи человек, но даже они дичайше смутили новичка – Паулиньо тотально запорол ритуальную чеканку. Казалось, это катастрофа.

На самом деле, универсального бразильца стоило изучить более тщательно. На бумаге Пау выглядел парнем, который посредственно побегал за «Тоттенхэм» и свалил в Китай, чтобы втихую набить карманы. Но хейтеры забыли про важный фактор: даже мигрировав из Европы, хавбек сохранил место в сборной.

9 июня «селесао» рубилась с Аргентиной в товарищеском матче. Когда судья назначил штрафной, Паулиньо установил мяч и задумался, в какой угол лупить, но тут к бразильцу подбежал Месси. «Так, ну чего, мы переходим в «Барселону» или как?» – вкрадчиво уточнил рекордсмен «Золотого мяча».

«О, если ты хочешь меня там видеть, то да», – ответил Пау, ощущая, как ладошки покрываются потом. Он настолько разволновался, услышав оффер от Лео, что уступил право на штрафной Виллиану.

После игры Месси обменялся футболками с будущим новичком «Барсы» – если бы этот сюжет вскрылся раньше, а не 30 сентября, к Паулиньо изначально отнеслись иначе. Фактор благословления от Лионеля значит реально много – фаны «блауграны» не посмели бы пойти против воли идола.

С трансферной суммой тоже не все так просто. Во-первых, Пау обошелся клубу не в 40, а в 33 млн евро – от семи миллионов отказался сам игрок (экономия на зарплате). Во-вторых, в 33 миллиона вошли выплаты семи клубам, которые суммарно владели правами на игрока – потратить меньше было нереально.

Еще один просчет тех, кто заранее похоронил бразильца, – стереотипные представления об амплуа Паулиньо. Никто толком не поинтересовался у Эрнесто Вальверде, на какой позиции он видит новичка. Почему-то все сразу решили, что коуч либо сбросит Паулиньо на банку, либо отправит в центр полузащиты – копить отборы и присутствовать при зарождениях атак.

16 сентября Месси еще раз помог человеку, которого по сути и пригласил в Каталонию. «Барса» рубилась с «Хетафе», и матч складывался отвратно: на 29-й минуте Усман Дембеле (105 млн евро) получил идиотскую травму, план Вальверде полетел к чертям, и за 15 минут до конца на табло горели унылые 1:1. Тогда Эрнесто выпустил Паулиньо, и всего через 7 минут они с Лео сочинили победный гол: аргентинец гениально отрезал всех хозяев от мяча, а 33-миллионный бразилец образцово реализовал выход один на один.

Прошла всего неделя, и Пау опять вонзил – от мощнейшего выстрела головой пострадал «Эйбар». Следующего гола пришлось ждать месяц – бразилец прикончил «Атлетик», подкараулив отскок у дальней штанги.

После этого твиттер конкретно сошел с ума. Августовские хейтеры открывали раздел со статистикой и массово признавались в своей глупости. «Летом идиоты говорили, что Паулиньо – наш худший трансфер. Таким же идиотом был и я», – твиты примерно такого содержания наводнили ленту в ночь с 28 на 29 октября.

Дело в том, что сейчас бразилец – второй страйкер «Барселоны». У него три гола и один ассист, как и у Суареса, но Луис потратил на эти ачивки почти в два раза больше игрового времени (623 минуты против 350). «Он забил даже больше Криштиану. Он лучше Криштиану! Он наш лучший летний трансфер!» – в твиттере уже короновали мужчину, которого летом встречали свистом и шипением. Все справедливо: лучшим должен был стать Дембеле, но он в больничке.

Похоже, Вальверде нашел для Пау идеальное место на поле – справа в полузащите с возможностью смещаться в центр. Никаких особенных защитных заданий нет – бразилец жестко акцентирован на атаку и периодически нападает сольно. Например, в матче с «Олимпиакосом» осмелевший вингер исполнил пять ударов (два в створ, одна штанга).

Сейчас Паулиньо заряжен так, словно в начале девяностых его ставили у телевизора во время выступлений Кашпировского. Прогресс полузащитника заметили и в топовых медиа: Marca посвятила Пау заметку с заголовком «От насмешек до аплодисментов», а Squawka даже назвала игрока новым Фабрегасом.

Фантастическая смена восприятия учит одному: умные люди оценивают пользу от сделок только по выступлениям, а не по скомканным презентациям, неадекватным суммам или собственным трансферным ожиданиям.

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