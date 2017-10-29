День независимости. 5 вещей, за которые «Реалу» должно быть стыдно

Каталония убегает от Испании, но официальный Мадрид ее безжалостно останавливает. Политические новости на Пиренейском полуострове сейчас выглядят примерно так, а спортивные завтра выйдут с совсем другими заголовками. «Реал» уступил 15-й команде лиге – это стыдно. «Сливочные» добирались до Жироны на заказном автобусе без фирменной символики и в душе были готовы к отмене матча из-за возможных беспорядков, но Каталония все-таки приняла мадридских гостей.

Перед началом игры можно было поверить во что угодно, но не в поражение «галактикос». Продолжение безголевой серии Роналду, пента-трик Бензема или гол Кико Касильи выглядели намного предпочтительнее триумфа хозяев – вышло совсем по-другому, и виноват в этом сам «Мадрид». Ниже 5 вещей, за которые «Реалу» будет стыдно всю неделю, но которые все-таки можно и нужно решать.

Проблема с вратарской линией

В более-менее всех топ-клубах такой проблемы не существует, а вот в самом топовом – вполне. Навас повредил правое бедро в далекой Коста-Рике, но проблемы от этого ощущает Мадрид. Адекватной замены Кейлору нет, а временно подменяющий кипера Касилья с обязанностями справляется слегка неудовлетворительно. Нет, Кико не совершает лютых привозов и не дарит голы соперникам, но очень часто пожарит в простых ситуациях и справляется только с простыми ударами. Вопросов по второму голу «Жироны» быть не может – потащить с полуметра, еще из офсайда, не смог бы и сверхчеловек, а вот справиться с щелчком Стуани можно было, но нет. Помимо Касильи в ростере у Зинедина есть Зидан, который Люка, и паренек, которому 17. Вы правда считаете это достойным?

Вечные провалы в обороне

Если первая проблема – плод непонятной работы селекционного отдела, то траблы в обороне полностью лежат на плечах Зизу. «Королевский клуб» образца нового сезона – это команда, которая вполне может пропустить из ничего и из ниоткуда. Ярлык проблем особенно ярко смотрится в свете пропущенных мячей от «Алавеса» (0 голов до встречи с «Реалом») и сегодняшней пары от «Жироны» за 4 минуты. Да, «Реал» пропускал в достаточном количестве и в прошлом сезоне, но тогда избыток покрывался еще большей волной забитых мячей, но все куда-то испарилось. По забитым голам в Ла Лиге «Мадрид» только четвертый, по пропущенным – тоже, но с такой статистикой до 34-го чемпионства не доедешь.

Отсутствие поддержки Иско

Испанец в огне, испанец пылает, испанец крут. Этот сезон вполне может стать сезоном Иско, но для этого «Реалу» нужно взять горку трофеев, но об этом думать пока рановато. Полузащитник «Реала» настолько мощно начал сезон, что банально превосходит всех партнеров, вместе взятых по перфомансу (6 из 6 успешных обводки и 88% успешных передач сегодня) и становится главной звездой «галактикос». Иско забил первый мяч в игре после неудачного сэйва Буну, а потом сгенерировал еще стопку моментов для партнеров, но те банально не поддержали порыв испанца. Гол из офсайда Васкеса, удар пяткой в девятку от Бензема и несколько более посредственных моментов были спродюсированы испанцем, но принесли ровно 0 дивидендов. Иско феерил за троих, а то и за четверых, но этого все равно оказалось мало.

Никакой Роналду

Но это, как бы, уже и не новость. Криштиану на этой неделе отметился очередной наградой за пределами поля (реально заслужил), а вот в его пределах был привычно плох. Привычно для Ла Лиги. 7 ударов по воротам, но всего 3 в створ, одна успешная обводка и суммарный коэффициент опасности близкий к нулю. Лучший игрок мира сейчас играет совсем в другом клубе.

Недостаток форвардов

А теперь приготовьтесь не удивляться – «Реалу» не хватает форвардов. Либо Зидан привык к небьющему Бензема, либо просто задолжал ему денег, потому что иначе объяснить влечение француза к французу просто нельзя. Карим снова был неплох в подыгрыше, но совершенно не угрожал воротам самостоятельно. 0 ударов в створ, если не считать неуклюжую пятку после передачи Иско. Главный форвард «Реала» сегодня выглядел именно так. Пока Зинедин затыкает дыры в атаке Роналду, Асенсио и другими и слепо верит в Бензема, где-то в Лондоне смеется Харри Кейн, которого, такими темпами, неминуемо купят уже зимой.

Поражение «Реала» вышло однозначным, мадридцы были неотразимы в первой половине встречи, а «Жирона» после неудач в виде двух попаданий в каркас ворот прибила гостей дуплетом за 4 минуты. Выезд к неглавной команде Каталонии обернулся для «Реала» ворохом проблем, которые нужно оперативно решать. Господин Зидан, ваш ход.

«Жирона» – «Реал» – 2:1



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