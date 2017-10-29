Eurosport
Душевное фото, на котором Луис Суарес, Неймар и Лионель Месси снова вместе
Бразильца встретили очень тепло.
Нападающий «ПСЖ» посетил Барселону, где повидался с бывшими партнерами по команде.
Бразилец выложил в инстаграме фото с нападающими каталонцев Лионелем Месси и Луисом Суаресом. «Рад видеть братьев», – написал Неймар.
- Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
- Бразилец летом перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.
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