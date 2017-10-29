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Душевное фото, на котором Луис Суарес, Неймар и Лионель Месси снова вместе

Душевное фото, на котором Суарес, Неймар и Месси снова вместе
Eurosport

1 час назад

Бразильца встретили очень тепло.

Нападающий «ПСЖ» посетил Барселону, где повидался с бывшими партнерами по команде.

Бразилец выложил в инстаграме фото с нападающими каталонцев Лионелем Месси и Луисом Суаресом. «Рад видеть братьев», – написал Неймар.

  • Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
  • Бразилец летом перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.

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