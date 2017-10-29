Eurosport
Форвард «Реала» Криштиану Роналду подло втащил сопернику в лицо
Судья ничего не заметил.
Инцидент произошел в матче 10-го тура Примеры между «Жироной» и «Реалом». При подаче с корнера Роналду несколько раз отпихнул соперника, попав тому в голову и в лицо. Судья находился в паре метров от инцидента, но не свистнул фол.
- В августе Роналду был дисквалифицирован на 5 матчей за толчок арбитра.
- Матч завершился победой каталонцев – 2:1.
- «Реал» проигрывает лидирующей «Барселоне» уже 8 очков.
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