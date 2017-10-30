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«Что здесь делает тень Кавани?» «Барса» выложила в твиттере фото Неймара и собрала тонны хейта
Болельщики не простили бразильского нападающего.
Нападающий «ПСЖ» Неймар заглянул в Барселону, где встретился с бывшими одноклубниками. Вскоре «сине-гранатовые» опубликовали фото бразильца в твиттере:
«Неймар посетил бывших партнеров по команде».
Реакция болельщиков была предсказуемой:
«Предатель!»
«Похоже, он приехал забрать свой бонус за лояльность».
«Что здесь делает тень Кавани?»
Болельщик адресует Неймару средний палец.
И этот.
А этот истерично жмет на Delete.
Неймар – змея или цесарка?
Похоже, змея.
Упс.
«Его нельзя пускать на базу «Барсы».
«Фууууу».
«***** [иметь] этого ворюгу».
«Всем плевать. Возвращайся к своим деньгам».
- Неймар покинул «Барселону» ради «ПСЖ» в августе 2017 года. Трансфер обошелся парижанам в 222 млн евро.
- В 11 матчах сезона-2017/18 бразилец забил 10 мячей.
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