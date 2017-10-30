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«Что здесь делает тень Кавани?» «Барса» выложила в твиттере фото Неймара и собрала тонны хейта

«Что здесь делает тень Кавани?» «Барса» выложила в твиттере фото Неймара и собрала тонны хейта
Eurosport

1 час назад

Болельщики не простили бразильского нападающего.

Нападающий «ПСЖ» Неймар заглянул в Барселону, где встретился с бывшими одноклубниками. Вскоре «сине-гранатовые» опубликовали фото бразильца в твиттере:

«Неймар посетил бывших партнеров по команде».

Реакция болельщиков была предсказуемой:

«Предатель!»

«Похоже, он приехал забрать свой бонус за лояльность».

«Что здесь делает тень Кавани

Болельщик адресует Неймару средний палец.

И этот.

А этот истерично жмет на Delete.

Неймар – змея или цесарка?

Похоже, змея.

Упс.

«Его нельзя пускать на базу «Барсы».

«Фууууу».

«***** [иметь] этого ворюгу».

«Всем плевать. Возвращайся к своим деньгам».

  • Неймар покинул «Барселону» ради «ПСЖ» в августе 2017 года. Трансфер обошелся парижанам в 222 млн евро.
  • В 11 матчах сезона-2017/18 бразилец забил 10 мячей.

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