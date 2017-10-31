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Защитник «Жироны»: «Игроки «Реала» удивили: они пребывали в апатии и верили в легкую победу»

Защитник «Жироны»: «Игроки «Реала» удивили: они пребывали в апатии и верили в легкую победу»
Eurosport

1 час назад

Мадридцы забыли, что это Каталония.

Защитник «Жироны» Марк Муньеса раскритиковал футболистов «Реала» после матча десятого тура Ла Лиги за отношение к игре.

«Реал» удивил меня. Они приехали сюда уверенными и расслабленными. Они пребывали в апатии, полагая, что победа достанется им легко», – цитирует Муньесу каталонская телерадиокомпания CCMA.

  • «Реал» вышел вперед уже на 12-й минуте, но пропустил 2 гола в течение четырех минут во втором тайме и проиграл 1:2.
  • Это был первый выезд «королевского клуба» в Каталонию после референдума о независимости.
  • Отставание чемпиона Ла Лиги от «Барселоны» выросло до 8 очков.

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