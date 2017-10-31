Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде: «Исполню двойное сальто в случае возвращения Неймара»

Главный тренер «Барселоны» высказался о возможном возвращении Неймара в преддверии матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«Что я сделаю, если Неймар вернется? Двойное сальто. Посмотрим, что произойдет в будущем, но сейчас я не готов говорить об этом», – заявил Вальверде Sport.es.

Ранее «Барса» выложила в твиттере фото Неймара и собрала тонны хейта: фанаты еще в обиде на бразильца.

Неймар ушел из «Барсы» летом 2017 года в «ПСЖ» за 222 млн евро.

В конце октября появилась информация, что бразилец недоволен работой с Унаи Эмери и разочарован Парижем.

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