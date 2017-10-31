«Я ошибся? А ты – нет?» Звезды «Реала» Модрич и Марсело сцепились в провальном матче с «Жироной»

Конфликт произошел по ходу матча 10-го тура Примеры против «Жироны». Модрич, недовольный потерей мяча Марсело, высказал партнеру претензии. Бразилец не промолчал: «Ты говоришь, что я ошибся? А ты не ошибся?» – приводит слова Марсело AS.

Зидан согласил с Модричем – бразилец отправился на лавку на 66-й минуте.

Это не единственный конфликт, который произошел по ходу матча. Иско жестами выражал недовольство игрой Бензема, а Роналду разозлился, что Рамос и Варан при стандартах толпились в зоне, где должен был быть только Криш.

«Реал» вел в счете, но вдруг проиграл «Жироне» – 1:2.

«Мадрид» отстает от лидирующей «Барсы» уже на 8 очков.

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