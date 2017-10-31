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Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Айестаран – первый, кто проиграл 11 матчей Примеры подряд
Похоже, коучу нужен перерыв.
В матче десятого тура Примеры «Лас-Пальмас» дома уступил «Депортиво» – 1:3. Для «желтых» это поражение стало восьмым в сезоне, шестым подряд и четвертым при новом главном тренере Пако Айестаране.
Но хуже серия неудач у самого специалиста: до «Лас-Пальмаса» он проиграл семь матчей подряд с «Валенсией». Серия неудач Айестарана растянулась на 11 матчей, что стало новым антирекордом Ла Лиги.
- На счету «Лас-Пальмаса» 6 очков в Примере-2017/18.
- Хуже «желтых» в таблице идут только «Малага» и «Алавес».
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