Игрок «Реала» Марко Асенсио и стадион «Крестовский» появились на новом зловещем плакате ИГ

Запрещенное на территории РФ Исламское государство подготовило очередной плакат.

Теперь под удар попал полузащитник «Реала» Марко Асенсио, который стоит на коленях перед террористом. Бэкграундом для плаката послужил стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

В октябре ИГ выпустило угрожающие плакаты с Неймаром, Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Крестовский» – один из 12 стадионов России, которые примут матчи ЧМ-2018.

В 2016 году майки «Реала», «Барселоны» и еще нескольких клубов и национальных команд были запрещены на территории, контролируемой ИГ.

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