«Реал» очень плох. В чем причина и когда это кончится

Зинедин Зидан на пресс-конференции после поражения от «Тоттенхэма» сказал, что никакого кризиса в «Реале» нет. Соперник был сильнее, но «Реал» вовсе не играл плохо, просто мяч не шел в ворота. Он (Зидан) и игроки (чемпионы!) знают, что делать, как выправить ситуацию. Это жизнь. Впереди еще много матчей.

Тренер «Реала» говорит это журналистам, и они могут решить, что Зидан либо издевается, либо не понимает ничего. В действительности любая пресс-конференция – месседж игрокам и продолжение работы с командой. Она слышит и понимает, что Зидан не паникует, не трясется за свой пост и не оправдывается. Он не перекладывает вину на игроков. Вот и все.

То же самое – с резкой, как показалось многим, реакцией Зидана на слова Линекера о том, что Бензема – переоцененный футболист. Говоря о том, что Бензема – лучший нападающий в мире, тренер «Реала» не обращается к бывшему бомбардиру сборной Англии (переоцененной), которому теперь нравится заниматься твиттер-троллингом, или к журналистам, которым хочется скандала. Он успокаивает своего игрока, который после травмы не может набрать форму, что сам и признает.

Переживает ли «Реал» кризис? Говорить об этом рано. Похоже на то, что команда форсировала подготовку к двум Класико на старте сезона, и после этого постепенно опускалась и, наконец, опустилась в функциональную яму. Ситуацию усугубляют частности. Роналду пропустил несколько матчей из-за дисквалификации, не забивает в чемпионате и заметно нервничает по этому поводу. Марсело после травмы – это Марсело наполовину. Как и Бензема. Ашраф Хакими – хороший парень, но ему не хватает резкости и уверенности Карвахаля. Дело наживное, но за 4-5 матчей путь в несколько лет не пройти.

В игре «Реала» очень многое зависит от движения, а, следовательно, от формы центральных полузащитников. И вот мы видим, как Лука Модрич отпускает игрока в матче с «Жироной». Модрич, который обычно работает за двоих. Или Кроос, который в Лондоне так переводил мяч с фланга на фланг, что партнерам приходилось за ним возвращаться.

Они оба не в лучшем состоянии – и Модрич, и Кроос. Тем не менее, они выходят на поле в двух матчах подряд. Зидан повторяет в Лондоне жиронский состав – за исключением травмированного Рафаэля Варана, которого сменил Начо. Ромб в центре поля – неизменен. Даже если Модрич и Кроос не в форме, но при этом здоровы, то на важный матч они выйдут с первых минут. То же самое касается Марсело. Тео Эрнандес мощнее. Он быстро бегает. Но в атакующих действиях он прямолинеен. Значит, атака «Реала» без Марсело теряет важные качества, которые никем не компенсируются.

Зидан говорит, что в этом сезоне его ничто не заставит переживать. Возможно, он получил от Флорентино Переса неограниченный кредит доверия после двух Кубков чемпионов. Но, наверное, в этом случае можно было бы вести себя смелее. Давать больше игрового времени Дани Себальосу – он ведь не подвел в игре с «Алавесом». Наигрывать Маркоса Льоренте – его ведь «Реал» не отдал в аренду. Искать варианты и сочетания в центре.

Если и можно говорить сейчас о кризисе в «Реале», то это кризис самоуверенности. Поставим на проверенных игроков-чемпионов, и они сами разберутся. Не пошло у Бензема? Сейчас выпустим Марко Асенсио, вы же знаете, какой он хороший парень, сам может решить матч. Сорок процентов Модрича – это все равно больше, чем сто десять процентов парня из «Жироны» или «Бетиса». Иско – один из лучших игроков мира сегодня. И так далее.

Есть мнение, что Зидан не тренер, а мотиватор и транквилизатор, а титулы в «Реале» выигрывают замечательные футболисты. Это не так, точнее – не совсем так. Во всяком случае, Зидан в прошлом и позапрошлом сезонах показывал не раз, что он тренер. Он умеет готовить команду к конкретным матчам. Он обычно чувствует, какому игроку и когда нужно дать шанс. Но сейчас, похоже, он и сам поверил в то, что игроки все сделают сами, что теперь у него в руках гусли-самогуды, а его работа – не более, чем техническое обслуживание.

Вы скажете, что при первом голе «Тоттенхэма» Триппьер был в офсайде, и это так. Но он и до этого несколько раз получал мяч на свободном фланге. И то же самое происходило с латералями «Жироны». У «Реала» не на должном уровне оборонительная дисциплина, и причина все та же – не успевают. Проблема системная, значит, решать ее должен тренер. Решать – не значит ждать, пока ноги игроков сами вспомнят.

Зидан говорит о психологии. И, конечно, «Реалу» пошел бы на пользу камбэк в Лондоне – и ведь он мог случиться. Нужны положительные эмоции и ощущение, что, несмотря на трудности, у команды получилось локальное большое дело. Так было в первый сезон Зидана, когда «Реал» без удаленного Рамоса одержал волевую победу в Класико. Так будет и сейчас. Хотелось написать «рано или поздно», но «Реалу» нужно именно рано.

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