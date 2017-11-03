В Испании не забивают звезды. Что происходит?

Прошлый сезон Луис Суарес закончил на втором месте в гонке бомбардиров Ла Лиги (29 голов), Криштиану Роналду финишировал третьим (25), Антуан Гризманн – пятым (16). После 10 туров Примеры-2017/18 страйкеры сидят далеко за пределами топ-10. Не изменяет традициям только Лионель Месси: аргентинец возглавляет список лучших и настрелял уже 12 мячей.

Сейчас в чемпионате Испании делают разницу совсем другие герои. Неймар укатил во Францию, спрятались форварды «Севильи», Карим Бензема больше лечится, чем играет. Зато подъехал вагон с неожиданностями и вывалил футболистов, которых преследователями Месси видели только гики.

Седрик Бакамбю, Микель Ойярсабаль, Серхио Леон Лимонес и другие футболисты, чьи фамилии могут нечаянно вызвать сатану – вот такая компания в топ-10 забивных парней. Обычный человек, который не смотрит Ла Лигу каждый тур, встретит только двух знакомых нападающих: Симоне Дзадзу и Родриго из «Валенсии». Новые имена, сенсации, разнообразие – это все круто и добавляет турниру интриги, но где любимцы публики и короли мейнстрима?

Луис Суарес («Барселона»)

Результативность: 3 гола за 7 матчей

Обида: 17 футболистов забили больше

Уругваец – один из лучших центральных нападающих последних пяти лет. Форвард тащил «Ливерпуль» и не потерялся на фоне Месси и Неймара, но внезапно скис на четвертый сезон в «Барселоне». С трудом верится, что срок годности 30-летнего страйкера истек, но осень 2017-го дается футболисту сверхтяжело.

Фанаты «Барселоны» уже шутят, что у них появился свой Бензема – Суарес перестал забивать верняки. Луиса настолько бесят собственные косяки, что даже при счете 3:0 на 90-й минуте он в гневе рвет майку. Желание есть, но игра не идет. И этому есть как минимум одно объяснение.

В дебютном матче за «Барселону» Усман Дембеле проставился вкуснейшим пасом на Суареса, который в касание направил подарок в сетку. Болельщики ликовали: французский вингер потянет уровень Неймара и вернет каталонцам спокойствие. Моменты счастья нарушила травма новичка и повлекла цепочку изменений. Эрнесто Вальверде сфокусировал все вокруг Месси в ущерб Суаресу: аргентинец блистает, а уругвайцу непривычно на краю атаки.

Сколько забьет: минимум 16

С такой цифрой закончил уругваец чемпионат в первом сезоне за «Барсу». «Не сомневаюсь, амбициозность Суареса и его агрессивный настрой принесут результат. Луис очень важен для команды», – уверяет главный тренер каталонцев.

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Результативность: 2 гола за 8 матчей

Обида: 26 футболистов забили столько же

Похоже, Гризманн все-таки пересидел в Мадриде. Футболист не оставил клуб во время трансферного бана, но устал тянуть команду наверх. У Антуана как будто все еще лето: в медиа всплывают новости не об игровых подвигах, а инсайды про переход в «Барселону» или «Манчестер Юнайтед».

Ровно год назад Антуан забил в чемпионате в три раза больше – прошлой осенью француз играл не так вяло. В сезоне-2017/18 голам неоткуда браться, потому что Гризманн редко бьет по воротам. Нападающий наносит меньше трех ударов за игру – тот же Суарес делает это чаще. Есть только одна предпосылка, что француз воскреснет: зимой атаку «Атлетико» должен расшевелить Диего Коста.

Сколько забьет: минимум 13

Рано или поздно Гризманн проснется. С тухлыми показателями он не будет так привлекателен для топ-клубов,

Криштиану Роналду («Реал» Мадрид)

Результативность: 1 гол за 6 матчей

Обида: в Лиге чемпионов получается лучше

Игрок года ФИФА как всегда много кладет в еврокубках, но удивительно слаб в играх чемпионата Испании. Статистический сайт WhoScored выкатил статистику, которая подорвала твиттер и поклонников португальской звезды: чтобы забить гол в Ла Лиге, Роналду нужно нанести 40 ударов. Это худший показатель среди всех игроков топ-5 чемпионатов.

Непривычно осознавать, что Криштиану ставит антирекорды, но тенденция прослеживается давно. Каждый год, начиная с сезона-2014/15, футболист забивает в Примере все меньше. Возраст уже не позволяет с одинаковой силой рубиться на всех фронтах и заставляет расставлять приоритеты.

Португалец – гуру физподготовки и знает, как вывести кондиции на пик формы. Впереди, возможно, последний чемпионат мира, и именно к этому турниру Роналду выйдет на максимум, подправив по пути статистику в Испании.

Сколько забьет: минимум 20

Криштиану спокоен и уверен в собственных силах. «Я не собираюсь говорить о своей статистике. Вбейте в Google «Голы Криштиану Роналду», и все они будут перед вами».

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