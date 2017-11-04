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«Валенсия» выиграла в Примере седьмой матч подряд и повторила рекорд 70-летней давности

«Валенсия» выиграла в Примере седьмой матч подряд и повторила рекорд 70-летней давности
Eurosport

1 час назад

В новом веке «летучие мыши» еще так не играли.

«Валенсия» разгромила «Леганес» в домашнем матче 11-го тура Примеры со счетом 3:0. У победителей отличились Даниэль Парехо (14-я минута), Родриго Морено (71) и Сантьяго Мина с пенальти (82).

Валенсийцы повторили клубный рекорд 70-летней давности, победив в семи играх лиги подряд. Достижение было установлено с марта по сентябрь 1947 года.

  • Команда Марселино Гарсии Тораля с 27 очками идет второй в чемпионате Испании и на балл отстает от «Барселоны».
  • У каталонцев матч в запасе.

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