«Валенсия» выиграла в Примере седьмой матч подряд и повторила рекорд 70-летней давности

«Валенсия» разгромила «Леганес» в домашнем матче 11-го тура Примеры со счетом 3:0. У победителей отличились Даниэль Парехо (14-я минута), Родриго Морено (71) и Сантьяго Мина с пенальти (82).

Валенсийцы повторили клубный рекорд 70-летней давности, победив в семи играх лиги подряд. Достижение было установлено с марта по сентябрь 1947 года.

Команда Марселино Гарсии Тораля с 27 очками идет второй в чемпионате Испании и на балл отстает от «Барселоны».

У каталонцев матч в запасе.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube