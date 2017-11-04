Новая реклама с игроком «Реала» Криштиану Роналду, где толстенный инструктор делает Криша еще лучше

Роналду опубликовал в инстаграме ролик с необычной рекламой наушников.

В начале видео Криштиану заявляет, что всегда стремится к большему и хочет стать еще лучше, а затем приступает к занятиям с очень крупным фитнес-инструктором по имени Золотой бог.

«Наступил очень тяжелый период в жизни Криша. Он был не в форме, неправильно питался. И нам нужно было найти Золотого бога», – заявил ведущий ролика.

По оценкам компании Hopper, Роналду зарабатывает около 350 тысяч евро за один рекламный пост в инстаграме.

По контракту с компанией Nike форвард «Реала» получает 24 миллиона долларов в год.

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