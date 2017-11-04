Eurosport

Новая реклама с игроком «Реала» Криштиану Роналду, где толстенный инструктор делает Криша еще лучше

Новая реклама с Роналду, где толстенный инструктор делает Криша еще лучше
Eurosport

26 мин. назад

Ролик, на котором португалец разгуливает в одних шортах и трогает свои соски.

Роналду опубликовал в инстаграме ролик с необычной рекламой наушников.

В начале видео Криштиану заявляет, что всегда стремится к большему и хочет стать еще лучше, а затем приступает к занятиям с очень крупным фитнес-инструктором по имени Золотой бог.

«Наступил очень тяжелый период в жизни Криша. Он был не в форме, неправильно питался. И нам нужно было найти Золотого бога», – заявил ведущий ролика.

  • По оценкам компании Hopper, Роналду зарабатывает около 350 тысяч евро за один рекламный пост в инстаграме.
  • По контракту с компанией Nike форвард «Реала» получает 24 миллиона долларов в год.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Макдэвид и дружочки покуражились в танце с «дьяволами» и вырвали победу. Голов – куча

04:34
Популярные видео
«Предаторс» пожарили утятину из Анахайма, отгрузив им 5 шайб
 235 просмотров6 ч
Битвы роботов. Как именно «Ман Сити» обыграет «Арсенал»
3 378 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться