«Сахар – главный враг мышц». Как тренируется и питается Лео Месси

Если нагуглить фотографии Месси и Криштиану без футболок и склеить их друг с другом, то эффект от коллажа будет очевидным. Покажется, что португалец пришел на кастинг «Спасателей Малибу», а Лео в очередной раз пробуется на роль медвежонка Гамми.

Из-за этой антонимичности родился ложный и вредный стереотип: Роналду парится о своей форме 24 часа в сутки, а Месси может есть что угодно, валяться на диване и пропускать занятия в зале, но все равно оставаться лучшим.

Эта легенда подкрепляется и рассказами тех, кто рубился в «Барсе» вместе с Лионелем. Например, Александр Глеб уверял, что аргентинец вообще не напрягается на тренировках и передвигается пешком во время двусторонок.

Возможно, примерно так все и было до сентября 2014 года, но потом произошли три радикальных изменения:

1. От Лео во второй раз подряд уплыл «Золотой мяч» – Криш подобрался на критическое расстояние;

2. Месси заметил, что стремительно теряет скорость. Стареть в 27 абсолютно не хотелось, поэтому он сдвинулся в зону под нападающими, а параллельно занялся исследованиями своего организма;

3. После одного из матчей Ла Лиги в сеть слили табличку с рационом игроков «Барсы». У Месси обнаружилась пицца и спрайт – так Лео стал жертвой жестоких мемов. Чтобы оценить масштаб, вспомните 2012 год и одного известного чипсоеда.

Чтобы не заплыть жиром, Лео переполошился и нанял сразу двух специалистов: физиотерапевта Марсело Д’Андреа и нутрициолога Джулиано Позера. Второй персонаж раньше работал в «Палермо» и «Удинезе», а заодно сотрудничал с Мартином Демичелисом. Бывший защитник «Сити» порекомендовал Позера Лео Месси, и форвард «Барсы» быстро понял, что наткнулся на реального гика.

Джулиано – универсальный врач, который помимо диетологии мощно прошарен в кинезиологии. Соответственно, итальянец сначала изучил мышцы Лионеля, а потом составил строжайший план питания.

«Я разработал набор из пяти продуктов и назвал его сверхтопливом. Сюда входят вода, хорошее оливковое масло, цельные зерна, свежие фрукты и органические овощи, которые не испорчены пестицидами, гербицидами и так далее. Еще я советую есть орехи. А вот сахара нужно избегать – это главный враг мышц. Мука – тоже огромная беда, потому что здоровое незагрязненное зерно сейчас найти трудно».

Еще Позер посоветовал Месси если не отказаться от мяса, то хотя бы жестко сократить его присутствие в рационе. Итальянец объяснил, что аргентинцы и уругвайцы склонны поглощать слишком много мяча, а потом из-за этого возникают проблемы с перевариванием.

«Вы будете замечать изменения в игре Лео каждую неделю», – пообещал Джулиано. Он не соврал: его суперзвездный клиент оперативно скинул 3,5 килограмма, вонзил 98 мячей в 102 играх, выиграл Лигу чемпионов и на один год вернул себе «Золотой мяч».

Судя по всему, Месси теперь правда употребляет сахар только в самых крайних случаях. Один из них – недавний матч с «Олимпиакосом», когда Лео вытащил пилюлю из гетры и быстро закинул в рот. Есть две версии: либо это глюкоза (советуют при нагрузках), либо просто карамелька (ими аргентинец пользуется, чтобы не пересыхало во рту).

Единственная проблема, которую не решил Джулиано Позер, – регулярная тошнота Лионеля во время матчей. Форвард сам не раз говорил, что прошел тысячи тестов, но так и не выяснил, почему периодически заливает газоны блевотиной. Но этот нюанс не повлиял на впечатления от сотрудничества с Позером: Лео посоветовал нутрициолога друзьям по сборной, и сейчас Джулиано отвечает за питание Игуаина (пузо почти исчезло) и Серхио Агуэро (мгновенно возвращается после травм).

Отношения с качалкой у Месси выстраиваются гораздо сложнее. По нему видно, что он не любит тягать железо, но периодически Лео точно ходит в зал и без фанатизма укрепляет мышцы. В интернете полно его программ, но чаще всего они очень похожи на фейковые. Ниже – тот расклад, который представлен в большинстве источников: есть надежда, что он не лживый.

В первый день Лео делает планку (одно из базовых упражнений на пресс), затем выпады коленом вперед, потом «ласточку», а после этого практикует бег с высоким поднятием бедра. В роли добивки – мелкие прыжки на месте или на небольшом пространстве.

Второй день – прыжки через барьеры и выпады со сменой ноги через прыжок (это упражнение действительно убийственное).

Третий день – занятия возле стены (помогает тренировать скорость) и бег на суперкороткие дистанции (ускорения на 9 метров).

Программа правда интенсивная и невероятно практичная – упор идет на прокачивание тех навыков, которые полезны на поле. Поэтому думать о том, что Лео избегает физических нагрузок или от природы гениально ускоряется, – глупо и наивно.

Он заботится о своем теле не меньше, чем Роналду, но его волнуют исключительно футбольные аспекты: если бы ему сказали, что шесть кубиков помогут забивать еще больше, Месси тоже непременно стал бы рельефным и подкачанным.

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