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Страшный выстрел Марко Асенсио, после которого ты обязательно вспомнишь Роберто Карлоса

Страшный выстрел Асенсио, после которого ты обязательно вспомнишь Роберто Карлоса
Eurosport

1 час назад

У испанца и бразильца достаточно общего.

В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» дома разбил «Лас-Пальмас» – 3:0. Ногу к успеху мадридцев со всей силы приложил полузащитник Марко Асенсио.

На 56-й минуте испанец удачно набежал на мяч и выстрелил из-за штрафной точно по девятке ворот Рауль Лисоайна.

  • Для Асенсио этот гол стал шестым в сезоне-2017/18 при двух ассистах.
  • «Реал» набрал 3 очка и вернулся на третье место в таблице Ла Лиги.
  • Отставание мадридцев от «Барселоны» сократилось до 8 очков.

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