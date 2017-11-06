Криштиану Роналду обошел Рауля и стал лучшим ассистентом «Реала» за последние 25 лет

Криштиану Роналду выполнил голевую передачу на Иско в матче 11-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».

На счету португальца стало 84 ассиста и по их числу он перегнал легенду клуба Рауля, на счету которого было 83 передачи. Теперь результат Криштиану – лучший в «Реале» за последние 25 лет.

На счету Роналду 8 голов и 1 ассист в 12 матчах сезона-2017/18.

В чемпионате Испании форвард отметился одним голом и голевой передачей.

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