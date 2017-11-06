Криштиану Роналду – худший игрок топ-5 лиг Европы по проценту реализованных ударов

Криштиану Роналду не забил в матче 11-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». Португалец нанес восемь ударов по воротам соперника.

В сумме по сезону Криш показывает худший процент реализвации среди всех игроков топ-5 чемпионатов Европы. Из 47 ударов Роналду цели достиг только один.

Всего на счету Роналду 8 голов и 1 ассист в 12 матчах сезона-2017/18.

В чемпионате Испании форвард отметился одним голом и голевой передачей.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме