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Криштиану Роналду – худший игрок топ-5 лиг Европы по проценту реализованных ударов
Лучший футболист мира опустился на дно.
Криштиану Роналду не забил в матче 11-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». Португалец нанес восемь ударов по воротам соперника.
В сумме по сезону Криш показывает худший процент реализвации среди всех игроков топ-5 чемпионатов Европы. Из 47 ударов Роналду цели достиг только один.
- Всего на счету Роналду 8 голов и 1 ассист в 12 матчах сезона-2017/18.
- В чемпионате Испании форвард отметился одним голом и голевой передачей.
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